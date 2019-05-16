Süper Lig'e çıkan Elazığ'da, Nihan Demirkol 493 sayı kaydetti

Ligi'nde sezona Federasyon Kupası şampiyonluğuyla başlayan ve sezon sonu Süper Lig'e yükselen Elazığ İl Özel İdare'de en çok sayı kaydeden isim Nihan Demirkol oldu. 27 yaşındaki oyuncu 36 kez giydiği takımının formasıyla 493 sayı kaydederek zaferde büyük pay sahibi oldu.

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Elazığ İl Özel İdare'de sayı kraliçesi Nihan Demirkol oldu. Federasyon Kupası şampiyonluğuyla sezona merhaba diyen bordo-beyazlı ekip, uzun süren lig maratonun ardından play-off şampiyonluğuna da ulaşarak Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı. Tecrübeli oyuncularının takım üzerindeki etkisiyle sezonu çifte kupayla tamamlayan bordo-beyazlı ekibin en çok sayı üreten ismi Nihan Demirkol oldu. Normal sezon ve play-off'larda 36 kez takımının formasını giyen 27 yaşındaki oyun kurucu, 493 sayıyla en skorer isim oldu.

İki kupayı Elazığ'a kazandırdıkları için mutlu olduğunu dile getiren Nihan Demirkol, “Şampiyonlukları yaşadığımız için çok mutluyuz. Hedefimiz sezon başından beri buydu. Elazığ'a Süper Lig gerçekten çok yakışacak. Sayı kraliçeliği de takım arkadaşlarımın sayesinde oldu. Onların emeği sayesinde. Gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum. Başarı hepimizin başarısı” dedi.

Tecrübeli oyuncu Demirkol, ayrıca gelecek sezon yine Elazığ'da forma giymek istediğini aktardı.

Kulüp yönetimi ve sporcular teşekkür ziyaretine başladı

Öte yandan sezonu şampiyonluklarla noktalayan Elazığ İl Özel İdare'de yönetim, teknik heyet ve sporcular, Elazığ Vali vekili Mustafa Gül, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan ve 5 yıllık bir maziye sahip olduklarını belirten İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, "Bu sene iki kupayı kendimize hedef belirlemiştik. Buna göre takımımızı oluşturduk. Her iki kupayı da Allah'a şükür, Elazığ'da bir ilk olarak ilimize kazandırdık. Sizler de her zaman bizimleydiniz. Bu anlamda kupamızı Elazığımız'a hediye ediyoruz. Bu güzelliği Elazığ'ın gündeminde sürekli tutmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de birlikte olalım istiyoruz. Şehrin tanıtımı ve spor için yaptıklarınızı biliyoruz. Elazığ'ı basketbolda en iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başarıya kenetlenmiş bir ekiple bir arada olduklarını dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ise, “Gerçekten çok gururluyuz. Şehrimizde futbol takımımızın şanssız bir dönemde olduğu bu anlarda sizlerin bu şampiyonluğu şehre mutluluk getirdi. Ben maçlarda hep bunu gördüm. İnanmış bir takım vardı sahada. Maçı kazanma adına hep birlikte hareket etme bize de yansıyordu. Farklı sonuçlar alarak lig tarihine adınızı yazarak geldiniz, eze eze geldiniz bu seviyelere. Gerçekten çok tebrik ediyoruz. Bizleri çok onore ettiniz. Şehrimizin her zaman yanında olacağımızı ifade ettik. İnanıyorum ki Süper Lig'de güzel başarılara imza atacaksınız. Şehrimiz yine kenetlenecek. Şehrimizin tüm paydaşlarının bu kulübü sahiplenmesi bizleri ayrıca mutlu etti” şeklinde konuştu.