Süper lige yükselen basketbol takımına coşkulu kutlama

Ligi'nde play-off şampiyonluğuna ulaşan ve süper lige yükselen Elazığ İl Özel İdare, şampiyonluğu taraftarlarıyla coşkulu bir şekilde kutladı.

Sezonbaşı Federasyon Kupasını, sezon sonu ise play-off şampiyonluğu kupasını kaldırarak 2018-2019 sezonunu çifte kupayla kapatarak adını Kadınlar Süper Ligi'ne yazdıran Elazığ İl Özel İdare, şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla kutladı. İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde düzenlenen kutlama programına Vali vekili Mustafa Gül, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, Spor Taban Birlikleri'nin temsilcileri, yönetim, teknik heyet, sporcular ve taraftarlar katıldı.

Mehteran ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan programda Altyapı Antrenörü Fatih Bozkurt ile takımın Amerikalı pivotu Lauren Ervin'in Elazığ çiftetellisi şovu izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Sabuncu: “5 yılın zirvesine ulaştık”

İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, 5 yıllık bir serüvenin ardından hedeflerinin zirvesine ulaştıklarını belirterek, “ Bu ligde bir basketbol takımının alabileceği her iki kupayı da hem federasyon hem de şampiyonluk kupasını alarak ilimizi süper ligde temsil edecek şekilde çıkardı. Bu organizasyonda bizlere destek veren valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, Elazığ protokolünün tüm değerlerine ve bizleri hiç yalnız bırakmayan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok şükür Allah bu başarıyı bizlere nasip etti. Elazığ'ımızın takımı kurumsal bir takım değil, bordo-beyaz bir takım. Tüm Elazığlılar'ın takımı ve bayan basketbol liginde en üst seviyede şehrimizi temsil edecek. Bu takımı tüm destekleriyle buraya kadar getiren büyük seyircimize çok teşekkür ediyorum. Elazığ bunu hak ediyor. Elazığ futbol takımı adına şanssız bir lig geçirdik ama finalimiz güzel oldu. Elazığ'ımızı süper lige taşıyarak Elazığ'a hediye ettik. Bütün takıma, yönetime ve seyirciye teşekkür ediyorum” dedi.

Şerifoğulları: “Takımımızın her zaman yanında olacağız”

Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı'nın bir başarı hikayesi olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bu başarı hikayesinin başlangıcına şahit olduk. İlk etapta bu takım kurulduğunda iddiası olmayan, taraftarı olmayan sadece Elazığlı sporculardan oluşan bir takımken, 5'inci senesinde çifte kupayla bizlere mutluluğu yaşattı. Bu mutluluğu bizlere yaşatan başta valimiz olmak üzere genel sekreterimiz, yöneticiler ve sporcu kardeşlerimize her birine ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Sporseverlere sezon boyunca bizleri yalnız bırakmadığından dolayı hepinize ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Bundan sonraki süreçte de Elazığ Belediyesi başkanı olarak İl Özel İdaresi Bayan Basketbol takımının yanında olacağımızı ifade ediyorum” diye konuştu.

Gül: “Bu başarı 5 yıllık emeğin ürünü”

Hiçbir başarı tesadüf değildir diyerek konuşmasına başlayan Vali vekili Mustafa Gül'de , “Bu başarı ile de bizleri ziyarete gelmişlerdi. Bu başarı 5 yıllık bir emeğin ürünüdür. Başta genel sekreterimize, bir önceki genel sekreterimize ve takımımıza bu başarıyı Elazığ'a getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu masanın bu tarafındaki başarı. Bir de masanın öbür tarafındaki başarı da önemli. Elazığlı hemşerilerimizin başarısı da var. Onların da destekleri için çok teşekkür ediyorum”ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, teknik heyet ve sporcular tek tek sahneye çağrıldı. Kaptanlardan Nihan Demirkol Federasyon Kupası ile Aslı Sevinç ise Play-Off Şampiyonluğu kupasıyla sahneye gelerek havaya kaldırdı ve salonda büyük coşku yaşandı.

Şampiyonluk kutlamaları mahalli sanatçıların konseriyle son buldu.