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Şüphelinin önce üzerinde, sonra evinde uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada şüphelendiği şahsın üzerinden bir miktar esrar ele geçirdi, ardından evinde yapılan aramada ise yarım kiloya yakın uyuşturucu buldu.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada şüphelendiği şahsın üzerinden bir miktar esrar ele geçirdi, ardından evinde yapılan aramada ise yarım kiloya yakın uyuşturucu buldu.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli İ.Ç. durdurularak üzerinde arama yapıldı, 6 gram kubar esrar çıktı. Bunun üzerine şahsın evine de giden polis detaylı arama yaptı. Aramada şüphelinin evinden yaklaşık yarım kilogram kubar esrar ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheli İ.Ç. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.


Öte yandan polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin ile toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheliye ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

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