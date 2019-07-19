Suriyeli ailelere ‘Davranış Eğitimi'

Suriye'deki savaş ortamından kaçıp Elazığ'da yaşamaya başlayan ailelere ‘Davranış Eğitimi' verildi.

Elazığ'da ikamet eden Suriyeli ailelere yönelik İHH ile Sanayi Mahallesi Muhtarlığı koordinesinde eğitim semineri düzenlendi. Şehit Sezer Aydemir İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan seminerde, Suriyelilerin topluma uyumunu sağlamak amacıyla oryantasyon eğitimi verildi. Katılımcılara, sinevizyon gösterimi destekli topluma adapte olmaları ve toplumda dikkat etmeleri hususlar konusunda bilgiler de aktarıldı.

Sanayi Mahallesi Muhtarlığı ile birlikte Elazığ'da ikamet eden mültecilere yönelik eğitim ve oryantasyon programı düzenlediklerini belirten İHH Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç, “Savaş başlayalı 8 yılı aştı, kardeşlerimizin çoğu kendi kültürlerinden farklı ortamlardaki insanlarla beraber yaşamak zorunda kaldı. Elazığ'da mülteci kardeşlerimiz gelip, bizlerle beraber yaşamaya başladılar. Fakat bu süreç içerisinde kültürel farklılıklardan kaynaklı olarak bazı yanlış anlaşılmalar ve bunun neticesinde de bazı çatışmalara varacak hadiseler gördük. Bizler de özellikle Sanayi Mahallesinde oturan Suriyeli ve diğer mültecilere yönelik, toplumumuzda hassasiyet göstermeleri gereken hususlarda kendilerini bilgilendirmek amacıyla bu programı düzenledik"dedi.

Eğitim programlarının devam edeceğini de aktaran Kılıç," Ortada bir problemin olmadığına inanıyoruz. Ancak kültürel uyuşmazlıklardan kaynaklı ve birbirlerini anlama çabasından uzak olmasından dolayı ve bazı art niyetlilerin de araya girmesi ile toplumumuzda kardeşlerimiz arasında dönem dönem gerginlikler yaşandı. Bugün burada belirlemiş olduğumuz maddeler üzerinden toplumumuzun hassasiyet göstermiş olduğu hususlar konusunda kardeşlerimiz de uyaracağız. Bu süreç devam edecek, elimizden geldiği kadar tüm Suriyeli ve diğer mültecilere tamamına ulaşana kadar devam ettirme düşüncesindeyiz”ifadelerini kullandı.