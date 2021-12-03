Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç takla attı: 1 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarken, araçta bulunanların yakınları, olay yerinde snir krizi geçirdi.

Kaza, Merkez Çaydaçıra Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AK 9854 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazadan haberdar olan yaralının yakınları geldikleri olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.