İhlas Haber Ajansı

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Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi

Elazığ’da tarlarda susuzluktan bitkin halde bulduğu kaplumbağaya su içeren vatandaş, yürekleri ısıttı.

Elazığ'da tarlarda susuzluktan bitkin halde bulduğu kaplumbağaya su içeren vatandaş, yürekleri ısıttı.


Olay Baskil ilçesi Hacımehmetli köyünde meydana geldi. Tarlaya giden bir vatandaş, ağacın dibinde susuzluktan bitkin halde bir kaplumbağa gördü. Bunun üzerine vatandaş, kaplumbağayı eline alarak su içirdi. Yanında getirdiği bardak ile kaplumbağaya su içeren vatandaş, daha sonra doğal ortamına bıraktı.


O anlar cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.

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