Taekwondocu Polat, Çin yolcusu

Milli Taekwondocu Gülse Polat, Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan Üniversitesi Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde 2023 Üniversite Olimpiyatları düzenlenecek. Organizasyona geniş bir kadroyla katılacak olan Türk Milli Takımı'nın Taekwondo branşında Elazığlı sporcu Gülse Polat da yer alacak. Milli takımın madalya umutlarından olan Polat, A Milli takım kafilesine dahil oldu.