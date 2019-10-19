Taksicilerden Barış Pınarı Harekatı'na konvoylu destek

Elazığ'da yaklaşık 150 taksici konvoy oluşturup şehir turu atarak, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Elazığ Ticari Taksiciler Derneği bünyesindeki yaklaşık 150 taksici İstasyon Meydanı'nda toplanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgülerine karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Araçlarına Türk bayrakları asarak konvoy yapan taksiciler, ardından kortej eşliğinde kornalar çalarak şehir turu gerçekleştirdi. İstasyon Meydanı'ndan başlayan şehir turu Malatya Caddesi'nde sona erdi. Taksicilere vatandaşlar da destek verdi.

Mehmetçiğin her zaman olarak arkasında olduklarını belirten Elazığ Ticari Taksiciler Derneği Deniz Gürhan, “ Barış Pınarı Harekatı'nda vatanı ve bayrağı için kutsal görevini yapan tüm Mehmetçiklerimize selam olsun. Verdikleri bu zorlu mücadele Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu zorlu yolda şanlı bayrağımız için kanımızın son damlasına kadar biz de varız. Derneğin yönetimi ve üyeleri olarak bizlere verdikleri desteklerden dolayı İlimizin valisi, emniyet müdürü ve ticari taksi esnaflarına teşekkür ederiz” dedi.

Derneğin Genel Sekreteri Nuri Özen ise “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'de başlatmış olduğu harekata destek veriyoruz. Sınır müdafaamız hususunda ortaya koymuş oldukları, canla başla hayatlarını hiçe sayarak Türk halkının huzuru, güvenliği ve refahı için ödeyecekleri bu büyük bedellerin minnettarlarıyız. Elazığ esnafları olarak bu kutsal ve ulu müdafaada haklılığına inandığımız ordumuzun ve askerimizin yanında, maddi ve manevi her şekilde destekçisiyiz. Allah, bütün askerlerimizin yar ve yardımcıları olsun” diye konuştu.