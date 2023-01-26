Tarihi Harput-Hüseynik yolunda çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı

Toplam 2 bin 100 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki yürüyüş yolu ve sit alanı çevresinde 800 metre travers yolu olarak düzenlenecek tarihi yol yapılacak yenileme çalışmalarıyla yeniden eski cazibesine kavuşacak. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından tarihi yolun açılması amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde yüzde 85'i tamamlanan projede bordür ve küp taş çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol boyunu aydınlatmak için direk dikme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca projenin ikinci aşamasında yer alan mesire alanı ve seyir terasının çalışmalarının bitmesiyle projenin yüzde 70'i de tamamlandı. Ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşil bir doku kazanacak güzergah otoparkı, oturma ve dinlenme alanları, seyir terasları, çeşmeler, çardaklar, barbekü alanları ve bay-bayan mescitleriyle yeni bir görünüme bürünecek.

Proje, geleceğin turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Harput turizmine ise katkı sağlayacak.