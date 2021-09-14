Tarihi Hoca Hasan Hamamında restorasyon çalışmaları devam ediyor

Elazığ Belediyesinin, medeniyetlere ev sahipliği yapmış Harput'u hak ettiği değere kavuşturmak ve kültür turizmine kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 387 yıllık tarihi Hoca Hasan Hamamında başlatılan kazı çalışmaları sürdürülüyor.

Elazığ Belediyesinin kentin çehresini değiştirmek için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Harput'un girişinde bulunan yüksek ve görkemli kubbesiyle dikkat çeken 387 yıllık tarihi Hoca Hasan Hamamında başlatılan kazı çalışmaları sürdürülüyor. Göreve geldikleri günden itibaren UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren Harput'a ayrı bir ehemmiyet gösterdiklerini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Harput'un tarihi misyonuna yeniden kavuşması ve geleceğe taşınması için gerekli adımları attıklarını söyledi. Osmanlı mimarisiyle 1632-1634 yıllarında inşa edilen tarihi Hoca Hasan Hamamının restore çalışmalarıyla yeniden gün yüzüne çıkarılacağını ve “Hamam Müzesi” olarak turizme kazandırılacağını belirten Başkan Şerifoğulları, “Uzman ekiplerin titizlikle gerçekleştirdiği kazı çalışmaları neticesinde hamamın eyvan, halvet, ılıklık ve sıcaklık bölümlerindeki çalışmalar tamamlanmış durumda. Bu bölümlerin özgün kodlarına ulaşıldı. Yapının aslına uygun kodlarının revize edilmesi için de rölöve projesi çizim çalışmalarına başlandı. Yapıdan alınan sıva ve harç örneklerinin analizleri doğrultusunda hamamın restorasyon işlemleri gerçekleştirilecek. Yapının ayakta kalan, soğukluk kısmı olarak da ifade edilen bölümün beden duvarlarında ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Yapının özüne uygun olarak sürdürülen restorasyon çalışmaları inşallah önümüzdeki yıl tamamlanacak. İlim ve irfan merkezi Harput'umuz, mezarlıklar şehri olmaktan çıkıp geçmişte olduğu gibi yeniden bir yaşam merkezi olacak. Tarihi yapısı, manevi kimliği, kültürü, sanatı, sosyal alanları ve mutfağıyla geleceğin turizm merkezleri arasında yeniden yerini alacak” dedi.