Tarihi yol açılışa hazırlanıyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın şehrin tarihsel mirasına değer katan projesi tarihi Harput-Hüseynik Yolunda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Tarihi yol bu yaz, Harput'u ziyaret edecek konukların gözdesi olacak.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları çalışmaların son aşamaya geldiği tarihi Harput-Hüseynik Yolunda incelemelerde bulundu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Harput'un tarihi misyonuna uygun bir şekilde geleceğe yolculuğunu sürdürmesi adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, ''Kıymetli hazinemiz Harput'umuzda görev süremiz boyunca birbirinden kıymetli çalışmaları hayata geçirdik. Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası, Basın Müzesi, Musiki Müzesi, çalışmalarda sona yaklaştığımız tarihi Hoca Hasan Hamamı restorasyonu, Harput Konukevi, tarihi yapılara ilişkin restorasyon çalışmaları başta olmak üzere Harput'umuzda çok kıymetli bir gelişim sürecini yaşıyoruz. Harput'umuzun hak ettiği konumu geri kazanabilmesi gayretiyle çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Harput'u ziyaret eden konuklarımızın gerçekleşen değişimden dolayı duydukları memnuniyet çalışmalarımızdaki gücümüzü, heyecanımızı artırıyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde tarihi Harput Hüsynik Yolunu da hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Yürüyüş yolu, dinlenme alanları ve piknik alanıyla konuklarımıza bu yaz çok özel bir yaşam alanı sunmuş olacağız'' dedi.

Gönül tellerine dokunan Harput-Hüseynik yolu canlanıyor

Tarihsel süreçte kervanların kullandığı, konu olduğu türkülerle gönüllere işlenen tarihi Harput-Hüseynik yolu Elazığ Belediyesi tarafından yeniden fonksiyonel hale getiriliyor. Projenin bir ucunda güçlü tarihsel mirasıyla binlerce yıllık medeniyetler merkezi Harput, diğer ucunda ise zengin tarihsel mirasa sahip Hüseynik (Ulukent) Mahallesi yer alıyor. Çalışmalar doğrultusunda 2 bin 200 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde yürüyüş yolu olarak düzenlenen tarihi yol güzergahının Harput ve Hüseynik girişlerinde tagıyla görkemli birer taş kapı inşa edildi. Ve yine hem Harput hem de Hüseynik Mahalleleri girişlerinde toplam 90 araçlık iki adet otopark alanı ve güvenlik kulübeleri yer alıyor.

Dekoratif ahşap korkuluklarla güvenliğin oluşturulduğu tarihi yol güzergahının Hüseynik tarafında mini bir seyir terası, çocuk oyun alanı, oturma bankları, kameriyeler, çeşmeler ve mescit yer alıyor. Yeşil doku ve dekoratif aydınlatma çalışmalarıyla görsel zenginlik kazandırılan tarihi yolun Harput tarafında ise şehrin kuşbakışı izleneceği görsel bir şölen sunan 890 metrekare alana sahip seyir terası, çeşmeler, 35 adet kameriye, barbeküler ve mescidin yer aldığı 10 bin metrekare alana sahip bir piknik alanı oluşturuldu. Ayrıca Harput' un tarihi dokusuna uygun inşa edilen taş bina da restoran olarak hizmete sunulacak. Yol güzergahın Harput Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde kalan kısımlarında ise Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınan izinler doğrultusunda uzmanlar kontrolünde tarihi doku korunarak zemin taş döşemesi gerçekleştirildi.

Genel çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarına ilişkin son düzenlemelerin yapıldığı tarihi Harput Hüseynik yolu kısa süre içerisinde Harput turizmi açısından artı bir değer olarak hizmete sunulacak.