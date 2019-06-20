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Tartışmada silah sesleri yükseldi

Elazığ’da yoğun yağmur sonrasında oluşan trafikte sürücüler arasında tartışma çıktı.

Elazığ'da yoğun yağmur sonrasında oluşan trafikte sürücüler arasında tartışma çıktı. Polisin müdahale ettiği olayda silah sesleri yükselirken o anlar da görüntülendi.


Olay, merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarı üzerinde özel bir hastane ile inşaat alanının önünde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış sonrası cadde üzerinde araçlar güçlükle seyretti. Bu sırada gelen bir aracın sürücüsü, uzun süre beklemesi nedeniyle bazı araçlara sürterek ilerlemeye çalıştı. Şahıs ile diğer araç sürücüleri arasında tartışma çıktı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri geldiğinde kaçan şahsın aracı girdiği inşaat alanında ele geçirildi. Duvara çıkan şahsa ise polis müdahale etmeye çalışırken silah sesleri yükseldi. O anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.


Şahsın gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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