İhlas Haber Ajansı

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Tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldürdü

Elazığ’da bir şahıs tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldürdü.

Elazığ'da bir şahıs tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldürdü.


Olay, dün akşam Güneykent Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Süleyman A. (24) ile kuzeni M. A. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda, M.A. silah ile kuzenine peş peşe ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Süleyman A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaçmaya çalışan şüpheli M.A. ise jandarma ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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