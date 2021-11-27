Tavuk çiftliğinden 250 bin liralık elektrik malzemesi çalanlar yakalandı

Elazığ'da yapımı devam eden bir tavuk çiftliğinde bulunan ve değeri 250 bin lira olan elektrik malzemesini çalan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Yukarıovacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatı devam eden tavuk çiftliğinden elektrik malzemelerinin çalındığı yönünde Elazığ İl Jandarma Komutanlığına ihbar geldi. Bunun üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması ve çalınan malzemelerin sahibine teslim edilmesi amacıyla çalışma başlattı. Jandarma ekipleri şüphelilerin izini sürerek güvenlik kameraları ve bulunan delilleri değerlendirdi. Jandarma ekiplerince yapılan araştırma sonucunda tespit edilen 3 şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametlerindeki arama sonucunda inşaattan çalınan 250 bin lira değerindeki elektrik malzemeleri ele geçirildi.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.