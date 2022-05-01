Tedavisi tamamlanan akbaba, doğaya bırakıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ve Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesinde tedavisi tamamlanan Mısır Akbabası doğaya bırakıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Peri Vadisinde açlıktan yorgun düşen Mısır Akbabasını gören bir vatandaş, durumu kaymakamlığına bildirdi. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yorgun düşen akbabayı alıp Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirdi. Burada tedavi altına alınan Mısır Akbabası gerekli tedavilerin uygulanması sonucunda iyileşti. Tedavisi tamamlanan akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından doğal yaşamına bırakıldı.