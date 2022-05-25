Tedavisi tamamlanan balaban kuşu doğaya bırakıldı

Elazığ'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan balaban kuşu, tedavisi tamamlanarak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Elazığ'da bir vatandaş tarafından yaralı ve bitkin halde balaban kuşu bulundu. Vatandaş durumu Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaralı kuşu alıp Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Burada gerekli bakım ve tedavisi yapılan kuş, sağlığına kavuştuktan sonra ekipler tarafından tekrar doğal ortamına bırakıldı.