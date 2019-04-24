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Tedavisi tamamlanan kızıl şahinler doğal ortamına bırakıldı

Elazığ’da yaralı olarak bulunup tedavisi tamamlanan 2 kızıl şahin doğal ortamına tekrar bırakıldı.

Elazığ'da yaralı olarak bulunup tedavisi tamamlanan 2 kızıl şahin doğal ortamına tekrar bırakıldı.


Elazığ'da geçtiğimiz haftalarda yaralı olarak bulunan 2 kızıl şahin, vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi. Ekipler aldıkları yaralı şahinleri Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Havyan hastanesinde tedavisi tamamlanan şahinler, sağlığına kavuştu. Bunun üzerine tekrar ekipler, şahinleri teslim alarak doğal ortamına bıraktı.Bir süre doğayı sezen şahinler, daha sonra gözden kayboldu.

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