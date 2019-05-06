Tedavisi tamamlanan şahin, alakarga ve bıldırcın doğal ortamına bırakıldı

Elazığ'da yaralı olarak bulunan şahin, alakarga ve bıldırcın tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ'da farklı tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak kızıl şahin, alakarga ve bıldırcın bulundu. Vatandaşlar durumu Doğam Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi. Ekipler vatandaşlardan aldıkları yaralı hayvanları tedavisi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi süreçleri tamamlanan hayvanlar sağlığına kavuştu. Bunun üzerine, ekiplere tekrar haber verildi. Ekipler iyileşen kızıl şahin, alakarga ve bıldırcını alarak tekrar bulundukları bölgede doğal ortamına bıraktı.