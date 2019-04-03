Tedavisi yapılan "Angıt" kuşu doğaya bırakıldı

Elazığ'da tedavisi tamamlanan "Angıt" kuşu doğal ortamına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl yolu üzerinde Güney Baraj Gölünde vatandaşlar yaralı halde "Angıt"kuşunu bularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne haber verdi. Yaralı kuşu alan ekipler, Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü. Hayvan hastanesinde yapılan tedavinin ardından yaralı kuş tamamen iyileşti.

Hastaneden alınan kuş, ekipler tarafından tekrar bulunduğu noktada doğal ortamına bırakıldı.