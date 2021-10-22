Tekeri çıkan küspe yüklü römork yan yattı

Elazığ'da tekeri yerinden çıkan küspe yüklü römork yan yattı, yaralananın olmadığı kazada küspe boş alana devrildi.

Olay, Elazığ-Bingöl karayolu 23'üncü kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen küspe yüklü traktör, seyir halindeyken römorkunun arka sol tekerinin yerinden çıkması üzerine yan yattı. Traktörün römorkunda yüklü olan küspeler ise yol kenarına devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yolda güvenlik önlemi aldı. Şans eseri kazada kimse yaralanmadı.