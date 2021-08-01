TEKNOVA OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ TSO'da gerçekleştirildi

TEKNOVA OSB Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Erkaya Yırık Başkanlığında Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda (Elazığ TSO) gerçekleştirildi.

Altyapı ihalesi geçen aylarda yapılan TEKNOVA Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Erkaya Yırık Başkanlığında Elazığ TSO Meclis Toplantı Salonu'nda yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yırık'ın yanı sıra, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tügen ve yetkililer katıldı.

Elazığ'ın ihtiyaçları doğrultusunda kurulumu gerçekleşen 2'inci OSB'nin altyapı ihalesinin geçen ay gerçekleştiğini hatırlatan Vali Erkaya Yırık, “Şuan altyapı çalışmaları son sürat devam ediyor. Bizler de yönetim kurulumuzla birlikte bu süreçleri rahatlatmak adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Adım adım Elazığ OSB'sine kavuşuyor” dedi.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise “İlimiz 2'inci OSB, Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB, Palu-Karakoçan-Kovancılar Karma OSB, Sera İhtisas OSB, hemen her ilçede kurduğumuz kooperatifleriyle ilimizde yatırım ve üretim iklimi yeni bir sürece giriyor. Valimiz başkanlığında, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, bürokratlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte süreçleri çok yakından takip etmekte ve koordinasyon içerisinde çalışmaktayız. Tüm girişimler ve hazırlanan altyapılar ile ilimiz bölgesinde çekim merkezi olacaktır. Bu süreçte Elazığ sanayi ve tarım anlamında gelişimini sürdürecek ve bu şehir en kısa zamanda bunların meyvelerini hasat etmeye başlayacaktır” diye konuştu.