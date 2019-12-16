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(Tekrar) Annesini darp edip hastanelik etti, o şahıs tutuklandı

Elazığ’da annesini darp eden bir şahıs polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da annesini darp eden bir şahıs polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Darp edilen kadın ise o anları anlattı.


Olay, 2 gün önce merkeze bağlı Rizaiye Mahallesi Şair Elmas Yıldırım sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki anne H.G., oğlu F.G. tarafından evde rehin alınıp darp edildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, eve girerek şüpheli oğlu etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Anne ise ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Emniyette kasten yaralama suçundan ifadesi alınan şüpheli F.G. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan anne H.G. yaşadığı darp olayını anlattı. Oğlundan 2 yıldır şiddet gördüğünü belirten anne H.G., bir süre sığınma evinde kaldığını da son olaydan sonra şikayetçi olduğunu anlattı.

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