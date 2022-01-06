Elazığ'ın Arıcak ilçesinde kaya düşmelerine karşı yol kenarına örülen tel örgülere takılan dağ keçisini, köylüler ve jandarma kurtardı.

Arıcak ilçesine bağlı Bükardi beldesinde bir dağ keçisi, kaya düşmelerine karşı yol kenarına örülen tel örgülere takıldı. Keçiyi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, vatandaşlarla birlikte dağ keçisini kurtarmak için uzun uğraş verdi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından dağ keçisi tellerden kurtarıldı.

Sağlık durumu kontrol edilen dağ keçisi, yaralı olmadığı tespit edildikten sonra tekrar doğaya bırakıldı.