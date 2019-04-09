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Tellere sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Elazığ’da bir bahçenin tellerine sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da bir bahçenin tellerine sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede tellerin altına sıkışan köpeği gören fabrika çalışanları kendi imkanları ile kurtaramayınca, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, telleri keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.


Kurtarılan köpek tedavi altına alındı.

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