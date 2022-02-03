İhlas Haber Ajansı

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Temizlik işçisi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Elazığ’da görevi başındaki temizlik işçisi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Elazığ'da görevi başındaki temizlik işçisi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.


Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerindeki semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik işçisi Ü.A. pazar alanını temizlerken kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Ü.A. yaralanırken, şüpheli kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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