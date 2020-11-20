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Terör propagandası yapan 2 şahsa ceza

Elazığ’da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Elazığ'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi.


Terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı gerekçesiyle haklarında dava açılan 2 şüphelinin yargılanması 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar M. Y. ve M.A.E. katıldı. Mahkeme heyeti savcıdan esasa ilişkin mütalaasını istedi. Savcı, mütalaasında sanıkların terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle cezalandırılmalarını talep etti.


Savunma yapan sanıklardan M. Y,“Uzun süre telefonum yoktu. İnternet kafeden haberlere bakıyordum. Sosyal medya hesabımın şifresini kağıda yazmıştım. Düşürmüş olmalıyım. Oradan alınarak yapılmış olabilir. Beratımı talep ediyorum” dedi.


Diğer sanık M.E'de savunmasında,“Hesap bana aittir. Paylaşımları ben yapmadım. Çocuğum bazen telefonumla oynuyor. Hesabın açık olduğu zaman yanlışlıkla eli değmiş ve paylaşmış olabilir. Beratımı istiyorum” ifadelerine yer verdi.


Mahkeme heyeti sanıklardan M. Y.'ye 1 yıl 3 ay, M.A. E.'ye ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

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