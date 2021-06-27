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Ters dönen otomobilden burnu kanamadan çıktı

Elazığ’da refüje çarpan otomobil ters döndü, sürücü burnu bile kanamadan çıktı.

Elazığ'da refüje çarpan otomobil ters döndü, sürücü burnu bile kanamadan çıktı.


Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu Sivrice kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 23 AS 230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak ters döndü. Kazada, yara almadan kurtulan sürücü otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.


Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otomobil çekici ile kaldırıldı.

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