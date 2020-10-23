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Ters dönen otomobilden sürücü, yara almadan kurtuldu

Elazığ’da takla atıp ters dönen otomobilden kadın sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Elazığ'da takla atıp ters dönen otomobilden kadın sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.



Kaza, merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi istikametine giden M.K. idaresindeki 24 ABC 956 plakalı Opel marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olan sürücü, yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği sürücü aracının başından ayrılmadı.


Polis, kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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