Tescilli tarihi konak turizme kazandırılacak

Elazığ'ın Ağın ilçesinde atıl vaziyetteki 125 yıllık Ekrem İspir Konağı'nın restore edilerek turizme kazandırılması için proje hazırlandı.

Ağın ilçesi Hacı Yusuf Mahallesi'nde 125 yıllık geçmişe sahip tarihi konak, ilçenin eski belediye başkanlarından Ekrem İspir ve ailesi tarafından yapıldı. Tarihi Ekrem İspir Konağı olarak bilinen yapı malzemesi taş ve kerpiç olan iki katlı konak, 125 yıldır ayakta duruyor. Ayakta kalmasına rağmen doğal nedenlerden dolayı yıkılmaya yüz tutmuş konağın restore edilmesi için kaymakamlık tarafından proje hazırlanarak, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunuldu. Diyarbakır Koruma Kurulu tarafından tescillenerek tarihi yapılar arasına giren konak için ödeneğin çıkmasının hemen ardından restore edilerek turizme kazandırılması için çalışma yapılacağı öğrenildi.

Konağın ilçenin eski yapılarından biri olduğunu belirten Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, “125 yıllık tarihe sahip. Ekrem İspir ismini de buranın eski belediye başkanından almıştır. Burası o döneme göre zengin diyebileceğimiz konaklardan bir tanesidir. Ağın'ın eski kültürel değerlerini yansıtan bir konak. Yıkılmaya yüz tutmuş bir konumda. Şuan mülkiyeti kaymakamlıktadır. Diyarbakır Koruma Kurulu tarafından da tescillenmiştir. Tarihi varlıklar arasındadır" dedi.

Konağın restorasyonu için kendilerinin yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım ile Milletvekili Tolga Ağar'ın girişimleri olduğunu aktaran kaymakam Cıdıroğlu, destek konusunda da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan söz aldıklarını kaydetti. DAP'a proje hazırlayıp sunduklarına da değinen Cıdıroğlu, “Restore ödeneğini alabilirsek hemen işlemlere başlayacağız ve restore edeceğiz. Restorasyon sonu turizme kazandırmayı düşünüyoruz. Burada Ağın'ın yöresel yemeklerini sergilemek istiyoruz. Konaklama, aynı zamanda öğrencilerimizin, memurlarımızın gelebileceği bir şeyler yapmayı, hem geleneksel hem de günümüze hitap eden tarzda bir şeyler yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Konak içerisinde iki büyük oda olduğunu belirten Cıdıroğlu, sıra gecesi gibi hem kadın hem de erkeklerin gelip eğlenebileceği ayrı ayrı yerler yapmayı planladıklarını kaydetti.