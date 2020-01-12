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TFF 2. Lig: Elazığspor: 0 - Bayburt Özel İdarespor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 18. haftasında Elazığspor, sahasında karşılaştığı Bayburt Özel İdarespor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Yalçın Taşkunfırat, Barkın Güdü, Şenol Bektaş


Elazığspor: Ahmet Doğan, Yiğitcan Erdoğan, Ahmet Burak Solakel, Murat Ceylan, Kadir Bekmezci, Cengizhan Akgün, Murathan Özen (Fırat Sefa dk. 69), Ömer Faruk Aydemir, Tufan Kelleci (Cihan Aslan dk. 81 ?), Cihan Canpolat (Eren dk. 62), Ömer Yıldız


Bayburt Özel İdare: Alican Şeker, Alper Tursun (Selçuk Hakalmaz dk. 80 ?), Okan Yıldız, Bilal Gülden (Mert dk. 60), Zafer Aydoğan, Rahmi Can Karadaş, Doğan Seçkin Şavkın (Serkan dk. 90 ?), Yusuf Onur Arıkan, Muhammet Mahmut Emir, İsmet Kavuştu, Onur Erdem Günel


Sarı kartlar: Murat Ceylan, Ahmet Burak, Kadir (Elazığspor), Rahmi Can (Bayburt Özel İdare)

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