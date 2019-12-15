TFF 2. Lig: Elazığspor: 0 - Kastamonuspor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 17. haftasında B.Elazığspor sahasında GMG Kastamonuspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Gençlik Merkezi
Hakemler: Sinan Dereci, Ali Rıza Öztürk, Kenan Özcan
B. Elazığspor: Ahmet Doğan, Onur Alsu (Cihan dk. 74), Yiğitcan Erdoğan, Kadir Bekmezci, Serdar Özbayraktar, Cengizhan Akgün, Fırat Sefa Öncü, Hebat Alan, Kadir Taşoğlu, Ömer Faruk Aydemir (Selim Enes dk. 62), Muhammed Umut Akbulut (Eren dk. 46)
GMG Kastamonuspor: İsmail Şahmalı, Özgür İleri, Doğanay Kılıç, İlyas Çakmak, Metincan Cici (Yusuf dk. 81 ?), Harun Aydın (Alican dk. 79), Birkan Öksüz, Hakkı Can Aksu, Özgür Yılmaz, Ömer Gür, Hakan Olkan
Goller: Doğanay (dk. 40), Metincan (dk. 55) (GMG Kastamonuspor)
Kırmızı kart: Kadir Taşoğlu (dk. 64) (Elazığspor)
Sarı Kartlar: Onur, Hebat, Yiğitcan, Eren (B. Elazığspor), İlyas, Doğanay (GMG Kastamonuspor)