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TFF 2. Lig: Elazığspor: 0 - Tuzlaspor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 3. hafta maçında B.Elazığspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu.


Maçta Tuzlaspor'un iki golü de ofsayt gerekçesiyle değer kazanmazken, Elazığspor'da Teknik Direktör Sefer Yılmaz ile Kadir Taşoğlu 88. dakikada kırmızı kart gördü.



Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Alpaslan Şen, Mehmet Şengül, Kenan Özcan


Birevim Elazığspor: Ahmet Doğan, Murathan Özen, Yiğitcan Erdoğan, Onur Alsu, Ahmet Burak Solakel, Cengizhan Akgün, Kadir Bekmezci, Kadir Taşoğlu, Murat Ceylan (İzzet dk. 90 ?), Serdar Özbayraktar, Ömer Yıldız (Selim Enes dk. 70)


Tuzlaspor: Bayram Olgun, Türker Toptaş, Yasin Yener, Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Sadık Baş, Muhammed Akarslan(Mehmet dk. 63), Servan Taştan (Sefa dk. 83), Umut Sönmez, Kemal Tokak, Göksu Türkdoğan (Murat dk. 68)


Gol: Sadık (dk. 85) (Tuzlaspor)


Kırmızı Kartlar: Kadir Taşoğlu (dk. 88) (Elazığspor)


Sarı Kartlar: Murat Ceylan (Elazığspor), Sadık (Tuzlaspor)

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