TFF 2. Lig: Elazığspor: 0 - Uşakspor: 0

Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında B. Elazığspor, sahasında Uşakspor ile 0-0 berabere kaldı.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında her iki takım futbolcuları ve hakemler seremoniye maske takarak çıktı.

Stat: Gençlik Merkezi

Hakemler: Cihan Ataş, Salim Şanlıer, Sefa Özcan

Birevim Elazığspor: Ahmet Doğan, Onur Alsu, Yiğitcan Erdoğan, Murat Ceylan, Kadir Bekmezci, Serdar Özbayraktar (İzzet dk. 89 ?), Cengizhan Akgün, Hebat Alan, Murathan Özen, Kadir Taşoğlu, Fırat Sefa Öncü (Selim Enes dk. 62)

Uşakspor: Ersin Aydın, Oğuzhan Yazıcı, Özer Ozan Pakdemir (Emre dk. 69), Kadir Ari, Ömer Akyörük, Seçkin Getbay, Mehmet Bektaş (Mehmet Tuğrul dk. 69), Abdullah Balıkçı, Alpay Koldaş, Berat Çetinkaya, Erdi Zengin

Kırmızı kart: Kadir Bekmezci (dk. 80) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Cahit Gürgöze (Yönetici) (Elazığspor), Mehmet Bektaş, Mehmet Tuğrul Başkan (Uşakspor)