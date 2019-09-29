TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 - Bandırmaspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında B. Elazığspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Gençlik Merkezi
Hakemler: Burak Pakkan, Kadir Kantekin, Hüseyin Can
Birevim Elazığspor: Ali Karataş, Onur Alsu, Yiğitcan Erdoğan, Ahmet Burak Solakel (Hebat dk. 86 ?), Murat Ceylan, Kadir Bekmezci, Serdar Özbayraktar, Cengizhan Akgün (Selim Enes dk. 46), Murathan Özen, Kadir Taşoğlu, Ömer Yıldız (İzzet dk. 46)
Bandırmaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Birhan Vatansever, Sinan Akaydın (Batuhan dk. 69), Erkan Taşkıran, Adem Alkaşi, Abdullah Karmil, Hüseyin Bak, Samet Katanalp (Yusuf dk. 78), Benhur Keser (Ali dk. 66), Rıdvan Koçak, İrfan Başaran
Goller: Selim Enes (dk. 90) (Elazığspor), Benhur (dk. 21) (Bandırmaspor)
Sarı Kartlar: Serdar, Selim Enes (Elazığspor), İrfan (Bandırmaspor)