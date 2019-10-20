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TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 - Kahramanmaraşspor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında Elazığspor, Kahramanmaraşspor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Gökhan Coşar, İsmail Taygun Tasalı


Elazığspor: Ahmet Doğan, Onur Alsu, Yiğitcan Erdoğan (Selim Enes dk. 50), Ahmet Burak Solakel (Hebat dk. 74), Murat Ceylan, Kadir Bekmezci, Serdar Özbayraktar, Fırat Sefa Öncü (Cengizhan dk. 70), Murathan Özen, Kadir Taşoğlu, Cihan Canpolat


Kahramanmaraşspor: Özkan Karabulut, Hüseyin Cihan Avcu, Nuri Melih Mursal, İsmail Hacıhafızoğlu, Haluk Türkeri, Fatih Kamacı, Cerem Talha Dinçer, Fatih Çiplak, Gökhan Çırak (Mesut dk. 71), Rıdvan Türker, Recep Türköz (Yasin dk. 56)


Goller: Yiğitcan (dk. 14) (Elazığspor), Haluk (dk. 89 pen.), Cerem Talha (dk. 90) (Kahramanmaraşspor)


Sarı kartlar: Serdar, Kadir Taşoğlu, Cengizhan (Elazığspor), Hüseyin Cihan, Talha (Kahramanmaraşspor)

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