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TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 - Sakaryaspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Birevim Elazığspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti.


Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Çağdaş Altay, Sefa Özcan, Murat Erölmez


Elazığspor: Ahmet Doğan, Murathan Özen, Yiğitcan Erdoğan, Onur Alsu, Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu, Kadir Bekmezci, Cengizhan Akgün (İzzet dk. 88 ?), Serdar Özbayraktar (Selim Enes dk. 76), Murat Ceylan (Fırat Sefa dk. 90 ?), Ömer Yıldız


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Abdulaziz Solmaz, Taşkın İlter (Furkan dk. 81), Umut Sözen (Okan dk. 58), Ali Fırat Okur (Erdi Can dk. 58), Ferit Erişci, Berkay Can Değirmencioğlu, Ümit Yasin Arslan, Yaser Hacımustafaoğlu


Gol: Yiğitcan (dk. 57) (Elazığspor)


Sarı Kartlar: Serdar, Ahmet Doğan, Murat Ceylan, Sefer Yılmaz (Elazığspor), Ali Fırat, Taşkın, Canberk (Sakaryaspor)

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