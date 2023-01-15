TFF 3. Lig: 23 Elazığ FK: 0 - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup 18. hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Deniz Sercan Akgül, Semih Kocaman, Halil Altun
23 Elazığ FK: Ali Karataş, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ömer Faruk Aydemir, Seyid Ahmet Han, Harun Koç (Emre dk. 79), Ekrem Sütçü (Rasim Ertan dk. 88), İbrahim Kaya, Özcan Şahan, Eren Çinkılınç (Serdar dk. 64), Ahmet Can Arık, Sezer Kahraman
Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Mücahit Atalay, Mahmuthan Samet Acar (Nebi dk. 69), Hakan Yakup Jacoues Horzum, İzlem Anıl Balakkız, Hasan Ahmet Sari (Ayhan dk. 46), Tayfun Tatlı (Osman Can dk. 46), Abdurrahman İlkyaz, Kaan Öztürk (Mikail dk. 66 (Burak dk. 79)), Sancar Yıldırım, Sefa Akın Başıbüyük, İbrahim Koca
Goller: Mikail (dk. 75) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)
Sarı Kartlar: Şeyhmus Abdulkadir (23 Elazığ FK), Ayhan, İbrahim (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)