TFF 3. Lig: 23 Elazığ FK: 0 - Iğdır FK: 5

TFF 3.
Lig 2. Grup 22. haftasında 23 Elazığ FK sahasında mücadele ettiği Iğdır FK'ya 5-0 mağlup oldu.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Muhammed Ömür, Oğuzhan Anıl, Burak Menteşe
23 Elazığ FK: Ogün Karakaya, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ömer Faruk Aydemir (Ercan dk. 70), Harun Koç (Metehan dk. 58), Ekrem Sütçü (Semih dk. 70), İbrahim Kaya, Özcan Şahan, Ahmet Can Arık, Emre Eser, Serdar Yıldırım (Fatih dk. 70), Sezer Kahraman (Bilal dk. 83 ?)
Iğdır FK: Oğuz Çalışkan, Ahmet Kesim, Hakan Barış (Muhammet Reis dk. 46), İshak Çakmak, Mehmet Tayfun Dingil, Mehmet Erdem Uğurlu (Çağatay dk. 79 ?), Eyüp Akcan, Mervan Yusuf Yiğit (Enes dk. 73), Halil İbrahim Sönmez, Batuhan Süer (Mehmet Mustafa dk. 46), Mustafa Tahir Babaoğlu
Goller: Mervan Yusuf (dk. 22 ve 43), Mustafa Tahir (dk. 45), Halil İbrahim (dk. 57 ve 59) (Iğdır FK)
Kırmızı kart: Tuğkan (Devre arası) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Ömer Faruk, Harun, İbrahim (23 Elazığ FK), Hakan, Özgün Ali (Iğdır FK)