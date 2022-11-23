TFF 3. Lig: 23 Elazığ FK: 1 - A. Eynesil Belediyespor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 13. hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında A. Eynesil Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Burak Filik, Ahmet Deveci, Rıdvan Çevik
23 Elazığ FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm, Şeyhmus Abdulkadir Aksu (Ercan dk. 59), Ömer Faruk Aydemir, Seyid Ahmet Han (Emre dk. 81 ?), Gökhan Erdöl, Ekrem Sütçü, İbrahim Kaya (Sezer dk. 88 ?), Özcan Şahan (Furkan dk. 81 ?), Eren Çinkılınç, Ahmet Can Arık
A. Eynesil Belediyespor: Mert Danışmaz, Emirhan Koca, Doğukan Delimehmet, Özcan Delibaş (Erhan dk. 46 ? (Berkay dk. 54)), Kadir Samet Eser, Selahattin Enes Kılıç (Orhan dk. 46), Cengizhan Koç, Emre Kars, Bekir Mustafa Meral (Efekan dk. 69), Anıl Yiğit Çınar (Birkan dk. 61), Furkan Yılgın
Gol: Gökhan (dk. 35) (23 Elazığ FK)
Sarı Kartlar: Cuma Ali, Ömer Faruk (23 Elazığ FK), Doğukan, Cengizhan (A. Eynesil Belediyespor)