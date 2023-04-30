TFF 3. Lig: 23 Elazığ FK: 1 - Ergene Velimeşespor: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup 31. hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Yusuf Alper Abalı, Mehmet Büyükyılmaz, Tufan Selvi
23 Elazığ FK: Ali Karataş, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ömer Faruk Aydemir, Seyid Ahmet Han (Metehan Andaç dk. 79), Özcan Şahan, Eren Çinkılınç, Ahmet Can Arık, Bilal Özer (İbrahim dk. 63), Emre Eser, Serdar Yıldırım (Harun dk. 79), Sezer Kahraman
Ergene Velimeşespor: Salih Şenbaş, Burak Can Alakuş, Baran Işık (Ömer Can dk. 72), Mete Han Genç, İbrahim Fatih Dilek, Samet Günhan, Kerim Bölük, Muhammet Ali Kol, Yunus Emre Kefeli (Halil dk. 72), Fatih Tultak, Onur Garip
Goller: İbrahim (dk. 67) (23 Elazığ FK), Onur (dk. 75) (Ergene Velimeşespor)
Sarı kartlar: Ahmet Can, Serdar, Sezer (23 Elazığ FK), İbrahim Fatih Dilek, Onur, Baran, Halil, Baha (Ergene Velimeşespor)