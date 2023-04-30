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TFF 3. Lig: 23 Elazığ FK: 1 - Ergene Velimeşespor: 1

TFF 3.

Lig 2. Grup 31. hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Doğukent Hıdır Bilek


Hakemler: Yusuf Alper Abalı, Mehmet Büyükyılmaz, Tufan Selvi


23 Elazığ FK: Ali Karataş, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ömer Faruk Aydemir, Seyid Ahmet Han (Metehan Andaç dk. 79), Özcan Şahan, Eren Çinkılınç, Ahmet Can Arık, Bilal Özer (İbrahim dk. 63), Emre Eser, Serdar Yıldırım (Harun dk. 79), Sezer Kahraman


Ergene Velimeşespor: Salih Şenbaş, Burak Can Alakuş, Baran Işık (Ömer Can dk. 72), Mete Han Genç, İbrahim Fatih Dilek, Samet Günhan, Kerim Bölük, Muhammet Ali Kol, Yunus Emre Kefeli (Halil dk. 72), Fatih Tultak, Onur Garip


Goller: İbrahim (dk. 67) (23 Elazığ FK), Onur (dk. 75) (Ergene Velimeşespor)


Sarı kartlar: Ahmet Can, Serdar, Sezer (23 Elazığ FK), İbrahim Fatih Dilek, Onur, Baran, Halil, Baha (Ergene Velimeşespor)

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