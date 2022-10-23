TFF 3. Lig: 23 Elazığ FK: 2 - Darıca Gençlerbirliği: 2

TFF 3.
Lig 2. Grup 8. hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Celal Bayraklı, Suha Adıyaman, Halit Karacabay
23 Elazığ FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm, Ercan Şirin, Ömer Faruk Aydemir, Seyid Ahmet Han, Gökhan Erdöl, Ekrem Sütçü (Özcan dk. 76), İbrahim Kaya, Eren Çinkılınç, Emre Eser (Harun dk. 86 ?), Furkan Yiğit (Feti Ahmet dk. 76)
Darıca Gençlerbirliği: Mustafa Hoşoğlu, Behiç Alpagut Özeren (Serhat dk. 62), Kudret Oben Saraçoğlu (Batuhan Güzel dk. 46), Ömer Faruk Çalışkan, Recep Yılmaz, Emre Akbulut (Emre Nasuh dk. 46), Ali Ekber Öz, Sefa Tunç (Sercan dk. 62), Maksut Pune, Ömer Gür (Yusuf dk. 90 ?), Batuhan Özduran
Goller: Gökhan (dk. 13 pen.), Batuhan (dk. 90+7 k.k.) (23 Elazığ FK), Ömer (dk. 82), Sercan (dk. 88 pen.) (Darıca Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ercan, Ömer Faruk, Sezer, Cuma Ali (23 Elazığ FK), Emre Akbulut, Sefa, Batuhan, Emre Nasuh (Darıca Gençlerbirliği)