TFF 3. Lig: 23 Elazığ FK: 2 Karaman FK: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 20. haftasında 23 Elazığ FK, sahasında Karaman FK?yı 2-0 mağlup etti.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Levent Balcı, Gökhan Özkan, Erdem Tanış,
23 Elazığ FK: Ogün Karakaya, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ömer Faruk Aydemir, Seyid Ahmet Han (Burak dk. 90 ?) Harun Koç (Feti Ahmet dk. 84 ?), Ekrem Sütçü (Ercan dk. 87 ?), İbrahim Kaya, Özcan Şahan (Bilal dk. 90 ?), Emre Eser (Metehan Andaç dk. 84 ?), Serdar Yıldırım, Sezer Kahraman
Karaman FK: Onur Küçük, Ali Kemal Başaran, Akın Akman, Ahmet Teker, Kadir Bakırtaş, Umut Dilek, Abdulsamet Kırım, Orhan Nahırcı, Mert Kuyucu, Ensar Kemaloğlu (Ömercan dk. 64), İlyas Ural
Goller: Ekrem (dk. 66), Şeyhmus Abdulkadir (dk. 75) (23 Elazığ FK)
Sarı kart: Mert (Karaman FK)