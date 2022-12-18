TFF 3. Lig: 23 Elazığ FK: 2 - Kuşadasıspor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 17. hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında karşılaştığı Kuşadasıspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Yusuf Alper Abalı, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Metin Uçar
23 Elazığ FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm, Şeyhmus Abdulkadir Aksu (Sezer dk. 74), Ömer Faruk Aydemir, Seyid Ahmet Han, Gökhan Erdöl (Ercan dk. 87), Ekrem Sütçü (Emre dk. 83 ?), İbrahim Kaya, Özcan Şahan (Furkan dk. 83), Eren Çinkılınç, Ahmet Can Arık
Kuşadasıspor: Mehmet Salih Demircan, Berkay Sizer (Murat Gürbüzerol dk. 81 ?), Emirhan Karagülle (Taha dk. 81 ?), Murat Çaydemir, Fatih Şerifoğlu (Ali Öztürk dk. 57), Özgür Çelik, Muhammet Sait Özvardar, Hamit Bayraktar, Atakan Aybastı, Çağrı Ortakaya (Galip dk. 81 ?), Ferhat Öztaşdelen (Süleyman dk. 70)
Goller: Özcan (dk. 68), Furkan (dk. 90+4) (23 Elazığ FK)
Sarı kartlar: Cuma Ali (23 Elazığ FK), Hamit, Ali, Atakan, Can (Kuşadasıspor)