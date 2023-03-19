TFF 3. Lig: 23 Elazığ FK: 2 - Turgutluspor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 24. haftada 23 Elazığ FK sahasında mücadele ettiği Turgutluspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Emre Küçük, Ferhat Dalgıç, Nesim Karenfil
23 Elazığ FK: Ogün Karakaya, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ömer Faruk Aydemir, Ekrem Sütçü, İbrahim Kaya (Emir dk. 90), Özcan Şahan (Seyid Ahmet dk. 82 ?) Ahmet Can Arık (Bilal dk. 90 ?), Emre Eser (Burak dk. 90 ?), Metehan Andaç Özlü (Harun dk. 69), Serdar Yıldırım, Sezer Kahraman
Turgutluspor: Orhan Kurşun, Sertan Yiğenoğlu, Serhat Kot, Mustafa Emirhan Özyaşar, Tolga Çokkoşan, Mustafa Köroğlu (Ali Jama), Yiğit Utku Gök, Ekrem Okkay (Ebrar dk. 90 ?), Onur Kıntaş (Anıl dk. 73 ?), Mert Polat Keklik (Berkay dk. 54), Okan Erdik
Goller: İbrahim (dk. 68), Ahmet Can (dk. 86) (23 Elazığ FK)
Sarı kartlar: İbrahim, Harun, Ahmet Can, Ogün (23 Elazığ FK), Sertan, Mustafa (Turgutluspor)