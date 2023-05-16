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TFF 3. Lig: 23 Elazığ FK: 7 - Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 3

TFF 3.

Lig 2. Grup 33. Hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu'yu 7-3 mağlup etti.



Stat: Doğukent Hıdır Bilek


Hakemler: Cansu Tiryaki, Kağan Yıldızlar, Recep Tayyip Keleş


23 Elazığ FK: İbrahim Akdaş, Ömer Faruk Aydemir (Fatih dk. 59), Harun Koç (Kerim dk. 46), Burak Altungök (Sezer dk. 46), Özcan Şahan, Ercan Şirin, Eren Çinkılınç (Bilal dk. 77), Muhammed Demirtaş, Yusuf Aydın, Semih Çağlar (Ahmet Can dk. 46), Feti Ahmet Kantarcıoğlu,


Kırıkkale Büyük Anadolu: Ayhan Günaydın (Buğra dk. 88), Mehmet Burak Bayrak, Ekrem Gençtürk, Mertcan Akkaya, Boğaçhan Gedik, Uğur Can Semizoğlu, Ümit Karaal, Serkan Kayıkcı, Alaz Gökalp Süme, Mikail Akdağ, Doğukan Özkan


Goller: Özcan Sahan (dk. 2,7, 37 ve 80), Ömer Faruk (dk. 20), Feti Ahmet (dk. 34), Ahmet Can (dk. 64) (23 Elazığ FK), Mertcan (dk. 52 ve 61), Alaz Gökalp (dk. 63) (Kırıkkale Büyük Anadolu)

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