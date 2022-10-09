TFF 3.
Lig 2. Grup 6. Hafta maçında Elazığ Karakoçan FK sahasında Orduspor 1967'yi 3-1 mağlup etti
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Gürel Uzuner, Yakup Keçeci, Ahmet Ulu
Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm (Harun dk. 90), Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ömer Faruk Aydemir, Seyid Ahmet Han, Gökhan Erdöl (İbrahim dk. 85), Ekrem Sütçü, Vedat Yeşilkaya (Eren dk. 46), Ahmet Can Arık, Sezer Kahraman Feti Ahmet Kantarcıoğlu (Furkan dk. 54)
Orduspor 1967: Ömürcan Çavuşoğlu, Erdinç Karakaş, Serhat Velioğlu, Ufuk Özcan, Harun Özcan, Abdulkadir Akyıldız, Hakan Aydın (Gökay dk. 61), Uğur Ayhan (Mustafa Samican dk. 61), Adem Doğan, Eray Eren (Batuhan Berkay dk. 74), Yusuf Avcılar
Goller: Cuma Ali (dk. 50), Furkan (dk. 66), Gökhan (dk. 83) (Elazığ Karakoçan), Harun (dk. 29) (Orduspor 1967)
Sarı Kartlar: Gökhan, Furkan, Seyid Ahmet, Eren Yılmaz, Ahmet Can(Elazığ Karakoçan), Mustafa Samican (Orduspor 1967)
Kırmızı Kart: Yusuf (dk. 73) (Orduspor 1967)