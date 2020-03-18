TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 0 - Cizrespor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 22. hafta erteleme maçında Elazığ Belediyespor, sahasında karşılaştığı Cizrespor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Gençlik Merkezi
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Vedat Demir, Şafak Nalbantoğlu
Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya, Can Morgül, Burak Kavlak, Hayrettin Cengiz, Ferhat Canlı, Enver Abdullah Filiz, Oktay Pop (Metehan Andaç dk. 63), Tuncay Fındıkcı, Cenk Cengiz (Emrah dk. 90 ?), Semih Ekmen, Furkan Yiğit (Mazlum dk. 79 ?)
Cizrespor: Ramazan Haklı, Ahmet Demir, Evren Horozal, Gökhan Dincer, Oğuzhan Yıldırım, Canberk Özçakır, İlke Nelik, Mehmet Bayram (Ercan dk. 57), Gökhan Çırak (Yusuf dk. 46), Taner Gürsoy (Oğuzhan dk. 86 ?)
Sarı Kartlar: Cenk (Elazığ Belediyespor), Gökhan, Oğuzhan (Cizrespor)