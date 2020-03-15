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TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 0 - Karşıyaka: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 28. haftasında Elazığ Belediyespor, sahasında Karşıyaka ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Yücel Büyük, Yiğit Çam, Esma Aydın


Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya, Can Morgül, Burak Keskin, Hayrettin Cengiz, Ferhat Canlı (Batuhan dk. 82 ?), Enver Abdullah Filiz, Oktay Pop, Tuncay Fındıkcı, Metehan Andaç Özlü (Ömer dk. 88 ?), Furkan Yiğit, Semih Ekmen (Cenk dk. 78)


Karşıyaka: Erdoğan Açar, Cenk Özbey, Mustafa Aşan, Doğukan İnci, Hakan Kuş, Mustafa Değirmenci, Namık Barış Çelik (Battal dk. 87 ?), Metin Peker, Onur Kıntaş, Özgür Güler (Harun dk. 72), Muhammet Fatih Öztekin


Sarı Kartlar: Tuncay, Engin (Elazığ Belediyespor), Onur, Harun (Karşıyaka)

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