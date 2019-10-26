TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 0 - Kozanspor: 2

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 10. Haftası'nda Elazığ Belediyespor FK, sahasında Kozanspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç öncesi Medical Park Elazığ Hastanesi koordinesinde meme kanserinde farkındalık oluşturma adına minik kızlar, pembe balonlarla seremoniye çıktı.
Stat: Gençlik Merkezi
Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Şefik Öner, Furkan Yaman
Elazığ Belediyespor FK: Engin Olgun, Can Morgül, Burak Kavlak, Muhammet Can Öztürk, Arif Şahin (Serhan dk. 62), Hayrettin Cengiz , Emre Bayram (Metehan dk. 64), Cenk Cengiz, Tuncay Fındıkcı, Ferhat Canlı (Kadir dk. 84), Gökhan Aydaş
Kozanspor FK: Onur Bulut, Fatih Gültekin, Emre Can Dönmez, Rıza Şen (Serkan dk. 88), Furkan Karabatak (Selçuk dk. 70), Kadir Mert Örentepe, Uğurcan İkikardeş, Oğuzhan Malcı, Bekir Can Kara, Tahir Kurtuluş, İhan Aslanoğlu (Tugay dk. 90)
Goller: İlhan (Dk. 25), Uğurcan (Dk. 71) (Kozanspor FK)
Sarı Kartlar: Burak, Gökhan (Elazığ Belediyespor FK), Bekir Can (Kozanspor FK)