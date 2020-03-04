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TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 0 - Payasspor: 2

TFF 3.

Lig 2. Grup 20. hafta erteleme maçında Elazığ Belediyespor, sahasında Payasspor'a 2-0 mağlup oldu.


Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Sezer Yalçın, Emrah Akkaya, Erol Ernek


Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya, Emrah Çalışlar, Can Morgül, Burak Keskin, Mazlum Öndil, Cenk Cengiz, Ferhat Canlı, Metehan Andaç Özlü, Semih Ekmen (Hayrettin dk. 76), Burak Kavlak, Oktay Pop (Enver Abdullah dk. 76)


Payasspor: Suphi Dağ, Cuma Ali Üzüm (Yasin dk. 67), Veli Ortakçı, Fatih Somuncu, Oğuzhan Kuş, Murat Sevimler, Emre Pehlivan (Burak dk. 84), Aykut Topal, Fatih Dalgıç, Abdulsamet Can, Mümin Aysever (Bedirhan dk. 64)


Goller: Absulsamet (dk. 36), Murat (dk. 90) (Payasspor)


Sarı Kartlar: Can, Hayrettin, Enver Abdullah, Metehan, Burak Keskin (Elazığ Belediyespor), Fatih, Bedirhan (Payasspor)

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